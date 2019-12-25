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На Замшиной улице задержали дезертира из Карелии
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На Замшиной улице задержали дезертира из Карелии

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Задержанный находился в федеральном розыске по ч. 5 ст. 337 УК РФ.

В Петербурге задержан дезертир из Карелии. Мужчина сбежал из части в Запорожской области, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Уточняется, что 44-летнего уроженца Сортавалы поймали 21 апреля на Замшиной улице. Задержанный находился в федеральном розыске по ч. 5 ст. 337 УК РФ: он самовольно оставил пункт временной дислокации войсковой части вблизи населенного пункта Новое Токмакского района. 

Мужчину доставили в 21-й отдел полиции для дальнейшей передачи в военную комендатуру.

Ранее мы сообщили о том, что 31-летнего дезертира подозревают в убийстве сожительницы в деревне Яльгелево в Ленобласти. Погибшая – 34-летняя жительница Калининского района города. Тело направлено в морг для установления причины смерти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дезертир, замшина улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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