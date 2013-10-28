Знакомый напал на подростка на Замшиной улице ради толстовки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Калининского района ищут злоумышленника, который напал на подростка на Замшиной улице. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 14 апреля правоохранителям поступил звонок из больницы с информацией о том, что туда самостоятельно обратился 13-летний мальчик с ушибами лица. Его отпустили домой после оказания помощи.

Установлено, что 12 апреля пострадавшего ударил знакомый, отобрал толстовку и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мясник ударил мужчину ножом в ресторане на Южной дороге. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение с колото-резаной раной. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV