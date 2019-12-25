Дезертира подозревают в убийстве сожительницы в деревне Яльгелево

Установлено, что погибшая – 34-летняя жительница Калининского района Петербурга.

В Ленобласти дезертир подозревается в убийстве сожительницы. Мужчина помещен в камеру в отделе полиции, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Медики накануне днем обнаружили в квартире дома в деревне Яльгелево тело женщины с телесными повреждениями. Погибшая – 34-летняя жительница Калининского района Петербурга. А задержали на месте нетрезвого 31-летнего мужчину, находившегося в розыске как лицо, самовольно оставившее войсковую часть в Курске.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Все детали случившегося уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Гора-Валдай 62-летний пьяный мужчина попытался зарезать жену. В отношении него завели дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Фото: Piter.TV