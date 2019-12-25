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Дезертира подозревают в убийстве сожительницы в деревне Яльгелево
Сегодня, 8:39
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Дезертира подозревают в убийстве сожительницы в деревне Яльгелево

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Установлено, что погибшая – 34-летняя жительница Калининского района Петербурга.

В Ленобласти дезертир подозревается в убийстве сожительницы. Мужчина помещен в камеру в отделе полиции, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Медики накануне днем обнаружили в квартире дома в деревне Яльгелево тело женщины с телесными повреждениями. Погибшая – 34-летняя жительница Калининского района Петербурга. А задержали на месте нетрезвого 31-летнего мужчину, находившегося в розыске как лицо, самовольно оставившее войсковую часть в Курске. 

Труп направили в морг для установления причины смерти. Все детали случившегося уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Гора-Валдай 62-летний пьяный мужчина попытался зарезать жену. В отношении него завели дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: убийство, яльгелево
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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