В деревне Гора-Валдай 62-летний пьяный мужчина попытался зарезать жену

Женщина убежала из квартиры, ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

В Ломоносовском районе мужчина подозревается в покушении на убийство супруги. В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

Следствием установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в деревне Гора-Валдай, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений к своей супруге, не менее двух раз ударил её кухонным ножом в предплечье, плечу и подмышечную область. Женщина убежала из квартиры, ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Следственным органом злоумышленник задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также в деревне Липная Горка пьяный мужчина подозревается в убийстве 4 человек, в том числе сына.

Фото: Piter.tv