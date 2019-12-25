В деревне Гора-Валдай 62-летний пьяный мужчина попытался зарезать жену

В Ломоносовском районе мужчина подозревается в покушении на убийство супруги. В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.
Следствием установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в деревне Гора-Валдай, на фоне внезапно возникших неприязненных отношений к своей супруге, не менее двух раз ударил её кухонным ножом в предплечье, плечу и подмышечную область. Женщина убежала из квартиры, ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Следственным органом злоумышленник задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также в деревне Липная Горка пьяный мужчина подозревается в убийстве 4 человек, в том числе сына.
Фото: Piter.tv
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