Суд арестовал дезертира, обвиняемого в убийстве сотрудника военной полиции в Петербурге

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал 35-летнего рядового Валерия Сенюкова, обвиняемого в вооруженном нападении на сотрудника военной полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Ему предъявлено обвинение по статьям о дезертирстве и убийстве. Свою вину он не признал. Мера пресечения избрана до 15 июня.

Сенюков с 20 мая 2025 года проходил военную службу по контракту. По данным следствия, 30 марта рядовой самовольно оставил расположение воинской части. 15 апреля его нашли в Петербурге двое сотрудников военной полиции из группы розыска и задержали. На следующий день Сенюков и его конвоиры остановились в квартире дома на улице Киевской для отдыха. Когда один из военных полицейских вышел из квартиры, чтобы найти еще одного беглеца, Сенюков напал с ножом на его коллегу. Он нанес мужчине не менее пяти ударов в шею и живот. Раны оказались смертельными. Пострадавшему было 44 года.