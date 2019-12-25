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Задержан ограбивший подростка на Замшиной улице
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Задержан ограбивший подростка на Замшиной улице

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Юношу ударил знакомый, отобрал толстовку за 7 тыс. рублей и скрылся.

Правоохранители поймали ограбившего подростка на Замшиной улице. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 14 апреля в полицию Калининского района поступила телефонограмма из больницы с информацией о том, что накануне к ним обратился 13-летний юноша с ушибами лица. Пострадавшего после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Его ударил знакомый, отобрал толстовку за 7 тыс. рублей и скрылся. 

На улице Комсомола 15 апреля по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего жителя деревни Бабино Тосненского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец потратил в магазинах более 6 млн рублей, оплачивая покупки корпоративной картой. В рамках расследования дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2,8 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, замшина улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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