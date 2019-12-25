Задержан ограбивший подростка на Замшиной улице

Юношу ударил знакомый, отобрал толстовку за 7 тыс. рублей и скрылся.

Правоохранители поймали ограбившего подростка на Замшиной улице. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 14 апреля в полицию Калининского района поступила телефонограмма из больницы с информацией о том, что накануне к ним обратился 13-летний юноша с ушибами лица. Пострадавшего после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Его ударил знакомый, отобрал толстовку за 7 тыс. рублей и скрылся.

На улице Комсомола 15 апреля по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего жителя деревни Бабино Тосненского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец потратил в магазинах более 6 млн рублей, оплачивая покупки корпоративной картой. В рамках расследования дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2,8 млн рублей.

Фото: Piter.TV