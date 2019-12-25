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Петербуржец потратил в магазинах более 6 млн рублей, оплачивая покупки корпоративной картой
Сегодня, 15:59
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Петербуржец потратил в магазинах более 6 млн рублей, оплачивая покупки корпоративной картой

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В рамках расследования дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2,8 млн рублей.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего петербуржца. Его обвиняют в совершении 28 преступлений по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщили 11 апреля в надзорном ведомстве. 

В период с апреля по июль прошлого года местный житель похитил с банковского счета коммерческой организации более 6 млн рублей. Юноша оплачивал покупки в магазинах корпоративной картой, похищенной им. В рамках расследования дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2,8 млн рублей. 

Уголовное дело направили в суд города для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что пока житель Петроградского района был в своей квартире, соседнюю комнату ограбили на 9 тыс. рублей. Вору вменяют п. "а" ч. 3 ст. 158, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: кража с банковского счета, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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