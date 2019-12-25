Петербуржец потратил в магазинах более 6 млн рублей, оплачивая покупки корпоративной картой

В рамках расследования дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2,8 млн рублей.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего петербуржца. Его обвиняют в совершении 28 преступлений по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщили 11 апреля в надзорном ведомстве.

В период с апреля по июль прошлого года местный житель похитил с банковского счета коммерческой организации более 6 млн рублей. Юноша оплачивал покупки в магазинах корпоративной картой, похищенной им. В рамках расследования дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2,8 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что пока житель Петроградского района был в своей квартире, соседнюю комнату ограбили на 9 тыс. рублей. Вору вменяют п. "а" ч. 3 ст. 158, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV