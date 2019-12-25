Пока житель Петроградки был в своей квартире, соседнюю комнату ограбили на 9 тыс. рублей

Обвиняемый во время обхода парадной отыскал незапертую дверь и зашел в жилище.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "а" ч. 3 ст. 158, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в январе обвиняемый во время обхода парадной отыскал незапертую дверь и зашел в квартиру, откуда похитил банковские карты и мобильный телефон. Потерпевший не закрылся, а сама кража произошла, пока владелец жилья был в другой комнате. Картой злоумышленник оплатил несколько покупок в магазинах. Общий ущерб – 9 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Петроградский районный суд города для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV