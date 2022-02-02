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В деревне Колбино ограбили дом бизнесвумен. Ущерб составил 2,8 млн рублей
Сегодня, 11:25
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В деревне Колбино ограбили дом бизнесвумен. Ущерб составил 2,8 млн рублей

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Видеонаблюдение и сигнализация в доме отсутствуют, похитителя разыскивают.

В Ленобласти неизвестный вынес драгоценности из дома бизнесвумен. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в полицию Всеволожского района обратилась 66-летняя жительница деревни Колбино. В ночь с 31 марта на 1 апреля злоумышленник выломал окно на веранде и проник в ее жилище. Вор нашел шкатулку в гардеробной, где хранились ювелирные украшения стоимостью почти в 2,8 млн рублей.

Видеонаблюдение и сигнализация в доме отсутствуют, похитителя разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что с могилы на Северном кладбище похитили бронзовую статую. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колбино, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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