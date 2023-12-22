Петербургские приставы арестовали Chevrolet Camaro из-за долга владельца

Приставы использовали специальное устройство, напоминающее ноутбук, которое позволяет распознавать номера автомобилей. Если в базу данных устройства занесен номер должника, оно подает сигнал.

Житель Петербурга, имеющий задолженность перед банком в размере 138 тыс. рублей и ГИБДД в размере 50 тыс. рублей, лишился своего спортивного автомобиля Chevrolet Camaro 2008 года выпуска. 34-летний мужчина, проживающий в Калининском районе, не выполнял свои обязательства по возврату кредита и оплате штрафов, несмотря на решение суда. В ходе специального рейда судебные приставы из группы "Поток" конфисковали автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Судебные приставы использовали специальное устройство, напоминающее ноутбук, которое позволяет распознавать номера автомобилей. Если в базу данных устройства занесен номер должника, оно подает сигнал.

Благодаря этой системе приставы обнаружили должника и конфисковали его автомобиль. Теперь ему предстоит выплатить все долги, а также компенсировать расходы на хранение и конфискацию автомобиля.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец заплатил 1,1 млн рублей по алиментам на дочь для возврата водительских прав.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу