Петербуржец заплатил 1,1 млн рублей по алиментам на дочь для возврата водительских прав

Через несколько месяцев девочка станет совершеннолетней.

Судебные приставы убедили 38-летнего петербуржца за сутки выплатить задолженность по алиментам в миллион рублей в пользу дочери, которой через пару месяцев исполнится 18 лет. Об этом рассказали в ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу.

Мужчина долгое время нигде не работал, деньги на ребёнка перечислял нерегулярно. Задолженность составила более 1,1 миллиона рублей. Из-за этого петербуржца ограничили в пользовании водительским удостоверением.

Позднее оказалось, что мужчина неофициально работал таксистом – до тех пор, пока его не остановили для проверки документов инспекторы ГИБДД. Водительские права изъяли, мужчину отправили к приставам. После этого деньги на погашение задолженности по алиментам нашлись сразу.

Временное ограничение сняли, текущие алименты остаются на контроле – до совершеннолетия дочери мужчины.

С начала 2024 года петербургских коллекторов оштрафовали на 5,6 млн рублей.

Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу