С начала 2024 года петербургских коллекторов оштрафовали на 5,6 млн рублей

Приставы получили от петербуржцев уже 613 жалоб на действия коллекторских агентств, банков, микрофинансовых организаций.

За три месяца 2024 года в Петербурге составили 96 административных протоколов в отношении юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности, за нарушение прав должников. Об этом 22 апреля пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на региональное ГУ ФССП РФ.

Приставы получили от петербуржцев уже 613 жалоб на действия коллекторских агентств, банков, микрофинансовых организаций из-за навязчивых звонков и СМС, в том числе – третьим лицам. По итогам рассмотрения дел нарушителям назначили штрафы на 5,6 млн рублей.

Кроме того, поднадзорным юридическим лицам объявили 25 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства. В госреестр включено 21 такое агентство.

Ранее на Piter.TV: в прошлом году объем взысканных долгов по алиментам в Петербурге вырос на треть.

Фото: Piter.TV