Петербургские приставы передали Минобороны 14 машин за семь месяцев

Конфискованные авто в Петербурге направляют на нужды СВО.

С начала 2025 года судебные приставы Санкт-Петербурга передали Министерству обороны РФ 14 транспортных средств, конфискованных по решениям суда у граждан, осужденных за уголовные преступления, сообщает пресс-служба ГУФССП России по городу.

Одним из таких случаев стала передача Audi 2018 года выпуска, изъятой у мужчины, осужденного по статье 228 УК РФ. Автомобиль передала приставам супруга осужденного, так как он отбывает наказание в колонии.

Всего за 2024–2025 годы на нужды специальной военной операции из Петербурга направили 23 транспортных средства, включая один мопед.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу