В Петербурге за полгода наказали свыше тысячи неплательщиков алиментов

Суды Петербурга массово назначили работы и аресты должникам по алиментам.

В Петербурге с начала 2025 года судебные приставы составили более 1,3 тыс. административных протоколов в отношении неплательщиков алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по городу.

Всего за отчетный период суды рассмотрели свыше 1,5 тыс. материалов. По итогам заседаний 14 человек получили административный арест сроком до 15 суток, 18 оштрафованы.

Большинство нарушителей получили наказание в виде обязательных работ продолжительностью до 150 часов. Их выполнение проходит на объектах, определяемых районными администрациями, чаще всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: Piter.tv