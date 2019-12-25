  1. Главная
Задержан пассажир самолета из Новосибирска в Петербург, закуривший на борту
Сегодня, 14:25
Транспортные полицейские Петербурга привлекли к административной ответственности пассажира, который закурил во время полета. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на стоянку воздушных судов к борту самолета из Новосибирска. Установлено, что 33-летний житель Красноярского края покурил электронную сигарету в туалетной кабине. 

В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. 

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее на Piter.TV: пассажира привлекли к ответственности за курение на борту самолета "Самара — Петербург". 

Фото: Piter.TV 

Теги: курение в самолете, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

