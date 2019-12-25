Пассажира привлекли к ответственности за курение на борту самолёта "Самара – Петербург"

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ

К административной ответственности привлечён пассажир авиалайнера, закуривший сигарету во время полёта из Самары в Петербург. Об этом рассказали в ЛО МВД России в аэропорту Пулково.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Пулково поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на стоянку воздушных судов к борту авиалайнера, прибывающего из Самары в Петербург. Оказалось, что 44-летний житель Самарской области не смог побороть тягу к табачной продукции и во время полета закурил сигарету в туалете.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту самолёта – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями.

Несколько дней назад транспортные полицейские Петербурга привлекли к административной ответственности пассажира, который закурил сигарету во время полета из Казани.

Фото: Piter.tv