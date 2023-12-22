В прошлом году объём взысканных долгов по алиментам в Петербурге вырос на треть

Тем временем количество должников на текущий март составляет около 15 тыс. человек. Это значение не изменилось с прошлого года, несмотря на увеличение общей взысканной суммы задолженностей за этот период.

За последний год судебные приставы Петербурга смогли взыскать с неплательщиков детских алиментов 1,6 млрд рублей. Это на треть больше, чем в 2022 году, когда было взыскано 1,23 млрд рублей. Процент взысканных сумм значительно увеличился с 2021 года и составил 84%. Об информирует пресс-служба ГУ Федеральной службы судебных приставов по городу.

Тем временем количество должников на текущий март в Петербурге составляет около 15 тыс. человек, и это значение не изменилось с прошлого года, несмотря на увеличение общей взысканной суммы задолженностей за этот период. В предыдущем году введены исполнительные производства в отношении 94% должников по алиментам. Все возможные меры воздействия были применены в соответствии с законом, и как результат, было взыскано 18 млн рублей в пользу несовершеннолетних с ограничением выезда за пределы РФ и 154 млн рублей с ограничением вождения. Всего в рамках административно-уголовных дел с неплательщиков в текущем году взыскали 25 млн рублей.

В целом по стране в прошлом году Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала алиментов на сумму 68 млрд рублей в пользу несовершеннолетних, что на 40% больше, чем годом ранее.

Ранее мы сообщили о том, что житель Кингисеппа выплатил алименты после вмешательства приставов.

Фото: ГУ ФССП России по Петербургу