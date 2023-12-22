Житель Кингисеппа выплатил алименты после вмешательства приставов

Суд обязал отца из Кингисеппа выплачивать алименты на содержание ребёнка.

Житель Кингисеппа начал выплачивать алименты только после вмешательства судебных приставов. До привлечения к административной ответственности мужчина успел задолжать своему несовершеннолетнему сыну 250 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Ленинградской области.

Суд обязал отца из Кингисеппа выплачивать алименты на содержание ребёнка. Однако мужчина не торопился исполнять свои родительские обязанности и накопил серьезную задолженность.

Судебные приставы неоднократно предупреждали отца о последствиях неисполнения судебного решения, но он их игнорировал. Тогда должник был привлечен к административной ответственности и ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ.

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Фото: УФССП России по Ленинградской области