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Житель Кингисеппа выплатил алименты после вмешательства приставов
Сегодня, 9:16
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Житель Кингисеппа выплатил алименты после вмешательства приставов

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Суд обязал отца из Кингисеппа выплачивать алименты на содержание ребёнка.

Житель Кингисеппа начал выплачивать алименты только после вмешательства судебных приставов. До привлечения к административной ответственности мужчина успел задолжать своему несовершеннолетнему сыну 250 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Ленинградской области.

Суд обязал отца из Кингисеппа выплачивать алименты на содержание ребёнка. Однако мужчина не торопился исполнять свои родительские обязанности и накопил серьезную задолженность.

Судебные приставы неоднократно предупреждали отца о последствиях неисполнения судебного решения, но он их игнорировал. Тогда должник был привлечен к административной ответственности и ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Ранее мы сообщили о том, что для безаварийного пропуска паводковых вод в Ленобласти стартуют ледовзрывные работы.

Фото: УФССП России по Ленинградской области

Теги: ленинградская область, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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