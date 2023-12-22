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Для безаварийного пропуска паводковых вод в Ленобласти стартуют ледовзрывные работы
Сегодня, 16:34
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Для безаварийного пропуска паводковых вод в Ленобласти стартуют ледовзрывные работы

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Работы начнутся 21 марта.

В Ленобласти стартуют ледовзрывные работы. Они необходимы для безаварийного пропуска паводковых вод. Работы начнутся в четверг, 21 марта.  Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Работы пройдут по графику:  

21 марта –  Свирская гуда Ладожского озера (место впадения реки Свирь) и река Свирь (устье реки Свирь);  
25 марта – река Свирь (место впадения реки Паша);  
26 марта – река Свирь (место впадения реки Оять);  
27 марта – река Оять (в районе автомобильного моста в поселке Доможирово);  
28 марта – река Сясь (место впадения реки Сясь в Ладожское озеро).  

Пресс-служба администрации Ленобласти

Жителей и туристов Ленобласти попросили сохранять спокойствие и не пугаться грохота. 

Ранее мы писали, что под Выборгом 29 марта пройдут взрывные работы.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

 

Теги: взрывники, ленобласть, паводковые воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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