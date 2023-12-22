Для безаварийного пропуска паводковых вод в Ленобласти стартуют ледовзрывные работы

Работы начнутся 21 марта.

В Ленобласти стартуют ледовзрывные работы. Они необходимы для безаварийного пропуска паводковых вод. Работы начнутся в четверг, 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы пройдут по графику: 21 марта – Свирская гуда Ладожского озера (место впадения реки Свирь) и река Свирь (устье реки Свирь);

25 марта – река Свирь (место впадения реки Паша);

26 марта – река Свирь (место впадения реки Оять);

27 марта – река Оять (в районе автомобильного моста в поселке Доможирово);

28 марта – река Сясь (место впадения реки Сясь в Ладожское озеро). Пресс-служба администрации Ленобласти

Жителей и туристов Ленобласти попросили сохранять спокойствие и не пугаться грохота.

Ранее мы писали, что под Выборгом 29 марта пройдут взрывные работы.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти