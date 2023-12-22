Для безаварийного пропуска паводковых вод в Ленобласти стартуют ледовзрывные работы

В Ленобласти стартуют ледовзрывные работы. Они необходимы для безаварийного пропуска паводковых вод. Работы начнутся в четверг, 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Работы пройдут по графику:
21 марта – Свирская гуда Ладожского озера (место впадения реки Свирь) и река Свирь (устье реки Свирь);
25 марта – река Свирь (место впадения реки Паша);
26 марта – река Свирь (место впадения реки Оять);
27 марта – река Оять (в районе автомобильного моста в поселке Доможирово);
28 марта – река Сясь (место впадения реки Сясь в Ладожское озеро).
Пресс-служба администрации Ленобласти
Жителей и туристов Ленобласти попросили сохранять спокойствие и не пугаться грохота.
Ранее мы писали, что под Выборгом 29 марта пройдут взрывные работы.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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