Под Выборгом 29 марта пройдут взрывные работы

Местных жителей призвали не бояться грохота.

В Ленобласти 29 марта пройдут взрывные работы на карьерах. Их будут выполнять под Выборгом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 29 марта в карьерах Выборгского района будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие! Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Местных жителей призвали не бояться грохота. Шум создается во время добычи природных ресурсов.

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