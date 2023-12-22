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Под Выборгом 29 марта пройдут взрывные работы
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Под Выборгом 29 марта пройдут взрывные работы

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Местных жителей призвали не бояться грохота.

В Ленобласти 29 марта пройдут взрывные работы на карьерах. Их будут выполнять под Выборгом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти. 

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 29 марта в карьерах Выборгского района будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие!

Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Местных жителей призвали не бояться грохота. Шум создается во время добычи природных ресурсов.

Ранее мы писали, что в районе деревни Старое Поддубье в аварии погиб водитель BMW.

Фото: Pxhere

Теги: взрывные работы, выборг, ленобласть, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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