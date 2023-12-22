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В районе деревни Старое Поддубье в аварии погиб водитель BMW 
Сегодня, 11:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В районе деревни Старое Поддубье в аварии погиб водитель BMW 

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Около девяти часов утра 20 марта в районе деревни Старое Поддубье в Гатчинском районе Ленобласти произошло столкновение фуры Volvo под управлением 45-летнего водителя и автомобиля BMW X5.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленобласти, сообщили в  ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около девяти часов утра 20 марта в районе деревни Старое Поддубье в Гатчинском районе Ленобласти произошло столкновение фуры Volvo под управлением 45-летнего водителя и автомобиля BMW X5.

В результате ДТП водитель легковушки скончался, водитель большегруза госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГИБДД. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Накануне в Ленобласти 31-летний пешеход скончался после двойного наезда автомобилей.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

Теги: bmw, старое поддубье
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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