На Васильевском острове автобус совершил наезд на людей

По словам очевидцев, в результате случившегося пострадали минимум четыре человека.

В Василеостровском районе автобус совершил наезд на пешеходов. Инцидент произошел сегодня, 24 января, около 16:00 по улице Беринга у дома № 38. Об этом стало известно Piter.tv.

Рейсовый автобус маршрута №152 про неустановленной причине совершил выезд на тротуар, где находились люди. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один пешеход находится в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

На место случившегося прибыли кареты скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Полицейские проводят проверку. Подробности уточняются.

Видео: Piter.tv