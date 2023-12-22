Стало известно, какие травмы получили пешеходы в аварии с автобусом на улице Беринга

В аварии пострадали пять человек, в том числе один 16-летний подросток.

Стало известно, какие травмы получили пешеходы в аварии с пассажирским автобусом на Васильевском острове. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 24 января в 16:20 водитель автобуса (58 лет), двигаясь по Новосмоленской набережной от улицы Кораблестроителей к улице Беринга, не справился с управлением и совершил наезд на находящихся на тротуаре пешеходов.

В результате ДТП 16-летний подросток получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, скуловых костей, таза, рёбер. В шоковом состоянии он был доставлен в детскую больницу.

Ещё один 27-летний мужчина в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными переломами ребер, закрытой травмой груди и живота, закрытым переломом таза, в шоковом состоянии был госпитализирован в НИИ имени Джанелидзе.

Женщина (61 год) с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными закрытыми переломами ребер, костей таза, обеих бедренных костей, обеих костей левой голени, открытым переломом обеих костей правой голени. В тяжелом состоянии госпитализирована в Мариинскую больницу.

Женщина (57 лет) с сочетанной травмой головы и конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести госпитализирована в городскую больницу.

Ещё один пешеход (неизвестный мужчина, на вид 25 лет) с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, сочетанной травмой груди и живота, с повреждением внутренних органов. В состоянии комы доставлен в Мариинскую больницу.

"Домтрансавто" поможет пострадавшим в ДТП с участием автобуса на улице Беринга.

Водитель автобуса в 2023 -2024 годах к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.1 УК РФ. Водитель задержан.

Видео: Piter.tv