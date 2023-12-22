Стала известна причина ДТП с участием автобуса на Васильевском острове

Управлявший автобусом звонил своей супруге и говорил о том, что ему "стало плохо".

В среду, 24 января, в Василеостровском районе у дома 38 по улице Беринга рейсовый автобус №152 выехал на тротуар, где находились пешеходы. По предварительным данным, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Управлявший автобусом звонил своей супруге и говорил о том, что ему "стало плохо", пишет "Фонтанка". Водителю 58 лет. Кроме того, женщина отметила, что он работает день через день и не мог быть в состоянии опьянения.

В результате аварии пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных детей нет.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали произошедшего.

Видео: Piter.TV; фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург