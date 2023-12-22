  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:42
196
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Стала известна причина ДТП с участием автобуса на Васильевском острове

0 0

Управлявший автобусом звонил своей супруге и говорил о том, что ему "стало плохо".

В среду, 24 января, в Василеостровском районе у дома 38 по улице Беринга рейсовый автобус №152 выехал на тротуар, где находились пешеходы. По предварительным данным, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Управлявший автобусом звонил своей супруге и говорил о том, что ему "стало плохо", пишет "Фонтанка". Водителю 58 лет. Кроме того, женщина отметила, что он работает день через день и не мог быть в состоянии опьянения. 

В результате аварии пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных детей нет.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали произошедшего. 

Видео: Piter.TV; фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: автобус с пассажирами дтп, улица беринга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии