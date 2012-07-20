На улице Беринга устанавливают новые фонари

В Василеостровском районе началась реконструкция наружного освещения. На улице Беринга от Шкиперского протока до Наличной устанавливают новые фонари. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
"Ленсвет" установит здесь 63 опоры, на них разместят 82 светодиодных светильника. Количество фонарей на объекте увеличится в 1,7 раз. Кабельные линии проложат под землей. Их протяженность составит три километра.
Подвесные светильники от Малого проспекта В.О. до Шкиперского протока снимут. На их месте установят опоры с новыми фонарями.
Ранее мы писали, что на проспекте Юрия Гагарина начали обновлять освещение.
Фото: Pxhere
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