На улице Беринга устанавливают новые фонари

"Ленсвет" установит здесь 63 опоры, на них разместят 82 светодиодных светильника.

В Василеостровском районе началась реконструкция наружного освещения. На улице Беринга от Шкиперского протока до Наличной устанавливают новые фонари. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

"Ленсвет" установит здесь 63 опоры, на них разместят 82 светодиодных светильника. Количество фонарей на объекте увеличится в 1,7 раз. Кабельные линии проложат под землей. Их протяженность составит три километра.

Подвесные светильники от Малого проспекта В.О. до Шкиперского протока снимут. На их месте установят опоры с новыми фонарями.

Ранее мы писали, что на проспекте Юрия Гагарина начали обновлять освещение.

Фото: Pxhere