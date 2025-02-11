"Ленсвет" завершил благоустройство сквера Катерников в Кронштадте

В ходе работ были отремонтированы пешеходные дорожки, обустроены газоны и высажены новые кустарники.

В сквере Катерников в Кронштадте завершены работы по комплексному благоустройству. Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет", реконструкция проводилась по заказу администрации района.

В ходе работ были отремонтированы пешеходные дорожки, обустроены газоны и высажены новые кустарники. Особое внимание уделено системе освещения: видимость на аллеях теперь обеспечивают 44 современных светодиодных светильника. Еще четыре мощных прожектора направлены на боевой торпедный катер "Комсомолец".

Управление новой энергосистемой полностью автоматизировано и осуществляется из центральной диспетчерской "Ленсвета". Для обеспечения бесперебойной работы дежурные бригады предприятия взяли объект под постоянный технический контроль.

Ранее мы сообщили о том, что на Ключевой улице завершили модернизацию системы наружного освещения.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"