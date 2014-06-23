Особняк Захара Мишукова получил художественную подсветку

Особняк Захара Мишукова, объект культурного наследия регионального значения XVIII века, который расположен на углу Дворцовой набережной и Мошкова переулка, получил новое освещение. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 2 сентября.
На фасаде установили 115 светодиодных светильников, 235 метров кабельных линий проложено под землей. Подсветка закреплена за ГБУ "Ленсвет". Используемые технологии отличаются энергоэффективностью и рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Кроме того, в этом году световое оформление получили главный корпус Мариинской больницы и Николо‑Богоявленский морской собор.
Ранее мы рассказывали о том, что в жилом квартале Невского района к концу года обновят освещение.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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