В жилом квартале Невского района к концу года обновят освещение

Здесь установят 83 современных фонаря на 68 металлических опорах.

В Невском районе Петербурга стартовала реконструкция системы наружного освещения жилого квартала, который ограничен Большим Смоленским проспектом, улицами Седова, Елизарова и зданием Морского колледжа ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова. Фонари впервые появятся в сквере Полярных конвоев, рассказали в городском комитете по энергетике.

Существующую систему освещения построили в 1962 году. Это всего 26 светильников. До конца года установят 83 современных фонаря на 68 металлических опорах. Работы подчеркнут знаковые объекты и сделают пространство более выразительным и комфортным. Светлее станут маршруты жителей к Морскому колледжу, библиотеке имени Ольги Берггольц и Палевскому саду.

Ранее на Piter.TV: на улице Равенства в Красном Селе стартовало обновление освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга