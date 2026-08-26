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В жилом квартале Невского района к концу года обновят освещение

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Здесь установят 83 современных фонаря на 68 металлических опорах.

В Невском районе Петербурга стартовала реконструкция системы наружного освещения жилого квартала, который ограничен Большим Смоленским проспектом, улицами Седова, Елизарова и зданием Морского колледжа ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова. Фонари впервые появятся в сквере Полярных конвоев, рассказали в городском комитете по энергетике. 

Существующую систему освещения построили в 1962 году. Это всего 26 светильников. До конца года установят 83 современных фонаря на 68 металлических опорах. Работы подчеркнут знаковые объекты и сделают пространство более выразительным и комфортным. Светлее станут маршруты жителей к Морскому колледжу, библиотеке имени Ольги Берггольц и Палевскому саду. 

Ранее на Piter.TV: на улице Равенства в Красном Селе стартовало обновление освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: невский район, освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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