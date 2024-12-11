На Беринга появится новый жилой комплекс с велопарковками и спортивными площадками

Проект разработан по заказу Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) утвердил архитектурно-градостроительный облик нового многоквартирного жилого дома, который будет построен на улице Беринга, на земельных участках 32 и 33 в Василеостровском районе.

Проект разработан архитектурным бюро "Я.К." по заказу Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным портала "Строительный Петербург", на территории жилого комплекса предусмотрены открытые автостоянки и велопарковки для удобства жителей. Кроме того, проект включает обустройство детских игровых и спортивных площадок, что создаст комфортные условия для семей с детьми и любителей активного образа жизни.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре