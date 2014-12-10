  1. Главная
Сегодня, 12:43
На улице Беринга стартовал снос незаконного автосервиса

Территорию передавали в аренду юридическому лицу для временного размещения павильона.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали сносить незаконно размещенный автосервис на улице Беринга. Площадь объекта составляет 164 "квадрата", рассказали в ведомстве 2 декабря. 

Территорию передавали в аренду юридическому лицу для временного размещения павильона. Срок аренды истек, но требования о добровольном освобождении участка были проигнорированы. По этой причине КИИ начал принудительные работы по демонтажу. После их завершения в отношении бывшего арендатора проведут претензионную и судебную работу для возмещения расходов. 

Ранее на Piter.TV: ККИ освободил 56 помещений в ноябре в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

