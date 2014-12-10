На улице Беринга стартовал снос незаконного автосервиса

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали сносить незаконно размещенный автосервис на улице Беринга. Площадь объекта составляет 164 "квадрата", рассказали в ведомстве 2 декабря.
Территорию передавали в аренду юридическому лицу для временного размещения павильона. Срок аренды истек, но требования о добровольном освобождении участка были проигнорированы. По этой причине КИИ начал принудительные работы по демонтажу. После их завершения в отношении бывшего арендатора проведут претензионную и судебную работу для возмещения расходов.
Ранее на Piter.TV: ККИ освободил 56 помещений в ноябре в Петербурге.
Видео: пресс-служба ККИ Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все