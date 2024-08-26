  1. Главная
ККИ освободил 56 помещений в ноябре в Петербурге
Сегодня, 14:57
Большая часть пользователей покинула объекты добровольно.

В Петербурге сотрудники городского комитета по контролю за имуществом освободили 56 незаконно занятых помещений общей площадью свыше 5 тыс. "квадратов". Большая часть пользователей покинула объекты добровольно, в отношении девяти применялись принудительные меры, подчеркнули 1 декабря в ведомстве. 

Среди освобожденных помещений 10 использовались после окончания срока аренды, 46 не оформляли договор. В числе объектов – салоны красоты, магазины, мастерские, офисы и склады. Все помещения опечатаны и переданы в районные жилищные агентства. 

Мероприятия по выявлению и пресечению нецелевого и неправомерного использования объектов нежилого фонда проводятся на постоянной основе. 

Пресс-служба ККИ

Ранее на Piter.TV: петербуржцы пожаловались ККИ на торговые ларьки возле "Площади Мужества". 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга 

