"Домтрансавто" поможет пострадавшим в ДТП с участием автобуса на улице Беринга

Представители компании начали внутреннюю проверку всех обстоятельств случившегося.

Перевозчик "Домтрансавто" окажет помощь пассажирам, пострадавшим в ДТП с участием автобуса на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представители организации начали внутреннюю проверку всех обстоятельств случившегося. Перевозчик поможет в получении страховых выплат.

Около 16:00 в среду, 24 января, у дома 38 по улице Беринга рейсовый автобус №152 выехал на тротуар, там находились пешеходы. Пострадали пять человек, среди них – 16-летний юноша.

По предварительным данным, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя. Его задержали. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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