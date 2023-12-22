По факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе возбуждено уголовное дело

Речь идет о ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По факту ДТП с участием автобуса у дома 38 по улице Беринга возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По результатам проведенных следственных действий следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Кроме того, признан подозреваемым водитель автобуса. Его задержали.

Напомним, примерно в 16:00 в среду, 24 января, рейсовый автобус №152 выехал на тротуар, где находились пешеходы. По предварительным данным, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя.

В результате аварии пострадали пять пешеходов, в их числе – 16-летний юноша. Они получили травмы разной степени тяжести.

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