Глава комитета по транспорту Петербурга взял на контроль ДТП на Васильевском острове

На место аварии выезжали заместитель председателя городского комитета по транспорту Ренат Ягудин и директор ГКУ "Организатор перевозок" Вадим Арсеньев.

ДТП с рейсовым автобусом №152 на Васильевском острове поставил на контроль глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место аварии выезжали заместитель председателя городского комитета по транспорту Ренат Ягудин и директор ГКУ "Организатор перевозок" Вадим Арсеньев. Кроме того, на место происшествия были вызваны представители компании-перевозчика "Домтрансавто".

Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь со стороны транспортного блока. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Напомним, что автобус 24 января выехал на тротуар, где находились пешеходы. По предварительным данным, причиной аварии стало состояние здоровья водителя: 58-летний мужчина звонил своей супруге и говорил, что ему "стало плохо".

В ДТП пострадали пятеро, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Устанавливаются все детали произошедшего.

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