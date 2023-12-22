  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава комитета по транспорту Петербурга взял на контроль ДТП на Васильевском острове
Сегодня, 19:40
97
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Глава комитета по транспорту Петербурга взял на контроль ДТП на Васильевском острове

0 0

На место аварии выезжали заместитель председателя городского комитета по транспорту Ренат Ягудин и директор ГКУ "Организатор перевозок" Вадим Арсеньев.

ДТП с рейсовым автобусом №152 на Васильевском острове поставил на контроль глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

На место аварии выезжали заместитель председателя городского комитета по транспорту Ренат Ягудин и директор ГКУ "Организатор перевозок" Вадим Арсеньев. Кроме того, на место происшествия были вызваны представители компании-перевозчика "Домтрансавто". 

Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь со стороны транспортного блока.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Напомним, что автобус 24 января выехал на тротуар, где находились пешеходы. По предварительным данным, причиной аварии стало состояние здоровья водителя: 58-летний мужчина звонил своей супруге и говорил, что ему "стало плохо". 

В ДТП пострадали пятеро, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Устанавливаются все детали произошедшего. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: городской комитет по транспорту, дтп с автобусом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии