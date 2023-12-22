Водителя автобуса, выехавшего на тротуар с пешеходами в Василеостровском районе, заключили под стражу

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала ходатайство следователя органов внутренних дел об избрании водителю автобуса меры пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 26 января.

Следствие утверждает, что 24 января фигурант, управляя автобусом, при проезде перекрестка на Новосмоленской набережной, улицах Наличной и Беринга, утратил контроль за движением транспорта и сбил пешеходов с тротуара.

С учетом мнения прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

По данным на 25 января, пять человек, пострадавших в аварии, находятся в четырех разных городских больницах. Четверо пациентов – в тяжелом состоянии.

Видео: прокуратура Петербурга