Водителя автобуса, выехавшего на тротуар с пешеходами в Василеостровском районе, заключили под стражу

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала ходатайство следователя органов внутренних дел об избрании водителю автобуса меры пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 26 января.
Следствие утверждает, что 24 января фигурант, управляя автобусом, при проезде перекрестка на Новосмоленской набережной, улицах Наличной и Беринга, утратил контроль за движением транспорта и сбил пешеходов с тротуара.
С учетом мнения прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
По данным на 25 января, пять человек, пострадавших в аварии, находятся в четырех разных городских больницах. Четверо пациентов – в тяжелом состоянии.
Видео: прокуратура Петербурга
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