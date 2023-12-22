Эргашев взял на личный контроль лечение пострадавших в ДТП с автобусом на Беринга

Сейчас пять человек, которые пострадали в результате случившегося, находятся в четырех разных городских больницах. Четверо пациентов — в тяжелом состоянии.

Лечение пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на Васильевском острове находится на особом контроле у вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева и председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава.

Сейчас пять человек, которые пострадали в результате случившегося, находятся в четырех разных городских больницах. Четверо пациентов — в тяжелом состоянии.

Главный врач Мариинской больницы, где находятся двое тяжелых пациентов, рассказал, что сейчас пострадавшие в реанимации. Их уже прооперировали. Больных обследовали неврологи, травматологи, нейрохирурги, офтальмологи.

Состояние у обоих тяжелое, но для нашей больницы это не является внештатной ситуацией, пострадавших с подобными повреждениями мы принимаем практически ежедневно. У нас достаточно ресурсов – профессиональных кадров, аппаратуры, медикаментов, чтобы обеспечить им максимально эффективную специализированную помощь. Игорь Реутский, главный врач Мариинской больницы

Напомним, что в Василеостровском районе автобус совершил наезд на пешеходов. Инцидент произошел сегодня, 24 января, около 16:00 по улице Беринга у дома № 38. По предварительным данным, причиной ДТП стало состояние здоровья водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу. После аварии завели уголовное дело. Сегодня стало известно, какие травмы получили пешеходы.

Фото: Piter.tv