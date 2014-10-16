Суд Петербурга спас медведицу из Ленобласти

Владелец Маши более шести месяцев не содержал ее.

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора к местному жителю о прекращении права собственности на медведицу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 26 сентября.

Во Всеволожском районе мужчина содержал бурую медведицу Машу. Животное жило в клетке 6х6 метров, которая находилась в ветхом состоянии. Были выломаны прутья, а дополнительная защитная сетка отсутствовала.

Владелец животного более шести месяцев не появлялся на территории участка. За медведицей все это время следил сосед. На предостережения и вызовы ответчик не отреагировал.

Суд прекратил право собственности мужчины на Машу и передал ее в собственность РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что Росприроднадзор проверит владельца сбежавшего гималайского медведя в Ленобласти.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга