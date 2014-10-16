  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд Петербурга спас медведицу из Ленобласти
Сегодня, 12:23
91
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга спас медведицу из Ленобласти

0 0

Владелец Маши более шести месяцев не содержал ее.

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора к местному жителю о прекращении права собственности на медведицу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 26 сентября. 

Во Всеволожском районе мужчина содержал бурую медведицу Машу. Животное жило в клетке 6х6 метров, которая находилась в ветхом состоянии. Были выломаны прутья, а дополнительная защитная сетка отсутствовала. 

Владелец животного более шести месяцев не появлялся на территории участка. За медведицей все это время следил сосед. На предостережения и вызовы ответчик не отреагировал. 

Суд прекратил право собственности мужчины на Машу и передал ее в собственность РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что Росприроднадзор проверит владельца сбежавшего гималайского медведя в Ленобласти. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: василеостровский районный суд, медведица бурая, спасение животного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии