Росприроднадзор проверит владельца сбежавшего гималайского медведя в Ленобласти

Медведь по кличке Хилок, возраст которого составляет около четырех лет, содержится у предпринимателя с 2020 года.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о планируемой проверке в отношении индивидуального предпринимателя из деревни Малые Колпаны в Ленинградской области. Владелец бизнеса содержит гималайского медведя, который недавно сбежал из вольера.

Медведь по кличке Хилок, возраст которого составляет около четырех лет, содержится у предпринимателя с 2020 года. Владельцу было выдано разрешение на содержание животного.

На прошлой неделе Хилок совершил побег из вольера. Росприроднадзор обнаружил, что на территории участка бизнесмена также содержатся два леопарда, три дикобраза, четыре волка, два суриката, две рыси, камышовый кот, четыре сервала, две пумы и черная пантера. Ведомство намерено провести проверку в отношении предпринимателя.

В ходе проверки специалисты Росприроднадзора уделят особое внимание соблюдению требований законодательства, а также оценят условия содержания животных и безопасность вольеров.

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Фото и видео: ВКонтакте / СК- "Легион" - спасение животных от жестокости