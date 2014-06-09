Кабаны вышли на прогулку в Приморском районе

Пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора сообщает о возросшей активности диких свиней.

Пользователи социальных сетей публикуют видеозаписи и фотографии с аномальной активностью кабанов вблизи города. В пресс-службе Северно-Западного управления Росприродназдора появление диких свиней объясняют поисками пищи в человеческой среде.

В период подготовки к зиме кабаны особенно нуждаются в пропитании для укрепления жировой прослойки. Их потребность в пище увеличивается в 3-4 раза, чем и объясняется неожиданное появление зверей в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Встречи с кабанами – редкость, однако вы можете увеличить свои шансы увидеть парнокопытных, если выйдете на прогулку перед закатом. Именно в это время звери "выходят на охоту".

В Росприроднадзоре просят соблюдать осторожность при встрече с этими животными: не следует приближаться к нему, дразнить, пугать, упускать его из поля зрения при встрече и тем более пытаться подкармливать.

Ранее, в июне, мы писали о появлении стада кабанов в Буграх.

Видео: ВКонтакте / Наша Каменка | Комендантский проспект