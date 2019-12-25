  1. Главная
В деревне Ям-Ижора спасли овчарку, провалившуюся в люк
Сегодня, 12:48
Животное извлекли с помощью багора, а потом передали хозяину.

В Тосненском районе спасатели оказали помощь собаке, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 21 октября. 

В ведомство поступили сведения о том, что в деревне Ям-Ижора во время прогулки в люк провалилась овчарка, она не смогла выбраться самостоятельно. На помощь выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно. 

Животное извлекли с помощью багора, а потом передали хозяину. Также спасатели огородили колодец подручными средствами. 

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ имени И. И. Джанелидзе спасли женщину, сломавшую шею после неудачного ныряния в Ленобласти. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

