В НИИ им. И. И. Джанелидзе спасли женщину, сломавшую шею после неудачного ныряния в Ленобласти

Пациентку, получившую серьезную травму шеи после неудачного ныряния, спасли специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Инцидент произошел в августе, когда 46-летняя женщина отдыхала на водоеме в Ленинградской области и, прыгнув головой вниз, столкнулась с подплывшим подростком, что привело к перелому шейки позвоночника. Подробности сообщил telegram-канал учреждения.

Первоначально травма лечилась консервативно, пострадавшей была рекомендована фиксация жестким ортопедическим воротником. Однако вскоре врачи заметили смещение костного фрагмента, что говорило о нестабильности перелома и необходимости оперативного вмешательства.

Специалисты НИИ провели сложную хирургическую операцию, во время которой шейные позвонки были стабилизированы металлическими винтами. Благодаря успешной операции уже на следующий день пациентка встала на ноги.

Установленная металлоконструкция предназначена для постоянного ношения, хотя технически возможна операция по удалению винтов спустя полгода-год. Тем не менее большинство пациентов предпочитают оставить конструкцию на месте.

