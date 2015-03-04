Пожарные спасли мальчика и кошку в Петербурге

Несмотря на небольшие приключения, кошка вернулась домой целой и невредимой, хотя и слегка потрясённой, а хозяева впоследствии посетили ветеринарную клинику для профилактики.

Семейная прогулка с домашним любимцем по случаю Дня основания Санкт-Петербурга обернулась захватывающим приключением: кошка забралась высоко на дерево, а вслед за ней последовал её юный владелец. В результате обоих пришлось снимать с высоты силами профессиональных спасателей.

История началась в погожий денёк, когда десятилетний мальчик спокойно выгуливал свою кошку на поводке. Однако животное внезапно выскользнуло из крепления и стремительно взобралось на высокое дерево. Мальчик попытался вернуть питомца обратно, начав подниматься вслед за ним, но запутался на высоте около десяти метров. Кошка же забралась ещё выше — приблизительно на 15-метровый уровень.

Пожарные оперативно помогли мальчику спуститься, но снять кошку оказалось сложнее. Когда спасатели размышляли над следующим шагом, появились любопытствующие подростки.

Подростки, заметив происходящее, сочли нужным вмешаться и объявили своим намерением забрать кошку себе, когда её наконец удастся снять с дерева.

Однако вскоре волонтёр решил лично подняться за животным, которое вновь начало перемещаться ближе к вершине. Затем произошло нечто совершенно непредвиденное: окрестные вороны неожиданно заинтересовались ситуацией и принялись агрессивно нападать на кошку сверху. Серия птичьих атак вынудила кошку отступить и опуститься достаточно низко, чтобы оказаться доступной для спасения.

Опытный спасатель воспользовался длинной палкой с петлёй, аккуратно зацепил ею шлейку животного и осторожно снял кошку с ветки. Удивительным образом она приземлилась прямо на ноги спасателя, позволив легко удержать её.

Несмотря на небольшие приключения, кошка вернулась домой целой и невредимой, хотя и слегка потрясённой, а хозяева впоследствии посетили ветеринарную клинику для профилактики.

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Видео: Telegram / ЗвероПятница