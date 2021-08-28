Момент ДТП с полицейской машиной на Вознесенском проспекте попал на видео

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Вознесенском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 26 июля полицейский автомобиль следовал на сообщение о происшествии по выделенной полосе проезжей части с включенными специальными светозвуковыми сигналами. В это же время каршеринговая машина Haval, двигаясь в попутном направлении, не предоставила преимущество в движении автомобилю правоохранителей, в результате чего произошло столкновение.
Оба автомобиля получили повреждения, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: на Парковой улице трехлетний мальчик попал под колеса Nissan.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу
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