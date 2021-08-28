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Момент ДТП с полицейской машиной на Вознесенском проспекте попал на видео

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Предварительно, пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Вознесенском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 26 июля полицейский автомобиль следовал на сообщение о происшествии по выделенной полосе проезжей части с включенными специальными светозвуковыми сигналами. В это же время каршеринговая машина Haval, двигаясь в попутном  направлении, не предоставила преимущество в движении автомобилю правоохранителей, в результате чего произошло столкновение.

Оба автомобиля получили повреждения, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Парковой улице трехлетний мальчик попал под колеса Nissan. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу

Теги: вознесенский проспект, дтп с полицейским автомобилем
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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