ДТП с полицейской машиной произошло на Вознесенском

Один из полицейских получил травму головы. В другой машине люди не пострадали.

ДТП с участием патрульного автомобиля произошло на Вознесенском проспекте в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом информирует Telegram-канал "Мегаполис".

На видеозаписях можно увидеть, что полицейская машина получила значительные повреждения. Вторым участником аварии стал автомобиль каршеринга. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

По информации сервиса "Яндекс.Пробки", на Вознесенском проспекте образовался значительный затор. Патрульный автомобиль с включенными мигалками передвигался по выделенной полосе и на пересечении с набережной канала Грибоедова столкнулся с автомобилем каршеринга, который поворачивал. Один из полицейских получил травму головы. В другой машине люди не пострадали.

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