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В Петербурге проводится проверка по факту навала катера на маломерное судно у причала Фонтанки

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В результате удара малое судно получило значительные повреждения лакокрасочного покрытия с правого борта: имеются сколы и царапины, а также трещины на привальном брусе и на корпусе пульта управления.

Вечером в среду, 24 июля, в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступила информация о столкновении судов в реке Фонтанка. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции выяснили, что катер, который двигался по течению, налетел на пришвартованную маломерную лодку.

В результате удара малое судно получило значительные повреждения лакокрасочного покрытия с правого борта: имеются сколы и царапины, а также трещины на привальном брусе и на корпусе пульта управления. У катера-нарушителя наблюдаются небольшие зацепы и повреждения на правой стороне.

К счастью, пострадавших нет, не зафиксированы случаи разлива нефтепродуктов, и состояние опьянения у участников инцидента не установлено. В настоящее время проводится проверка, которая направлена на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что природоохранная прокуратура требует ликвидировать свалку у Пулково.

Фото и видео: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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