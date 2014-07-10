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На Парковой улице 3-летний мальчик попал под колёса Nissan
Сегодня, 11:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Парковой улице 3-летний мальчик попал под колёса Nissan

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В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В Петродворцовом районе Петербурга трёхлетний мальчик выбежал на дорогу и попал под колёса иномарки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Днём 25 июля 35-летняя женщина-водитель, находясь за рулём NISSAN ALMERA, наехала на трёхлетнего мальчика на Парковой улице. Ребёнок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Накануне на трассе "Кола" в Ленобласти произошла смертельная авария.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)

Теги: дети, парковая улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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