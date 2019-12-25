В Петербурге памятником стал бывший Дом легкой промышленности на Вознесенском проспекте

В настоящее время в здании находится один из корпусов Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Бывший Дом легкой промышленности на Вознесенском проспекте, 44-46, признали региональным памятником. В настоящее время в здании находится один из корпусов Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, рассказали в пресс-службе городского КГИОП 22 октября.

Дом построили в 1932-1935 годах по проекту архитекторов Евгения Левинсона и Игоря Фомина. Здание отражает основные принципы конструктивизма: лаконичность, функциональность и масштабность. Изначально в нем были промышленные мастерские и цеха, а в 1944-1946 годах – Индустриальный техникум трудовых резервов. С 1965 до 1970-х годов в доме располагался Техникум легкой промышленности, в 1973 году – ателье пошива верхней одежды и легкого женского платья.

До наших дней сохранились детали декоративного оформления фасадов. Также остались внутреннее убранство парадного вестибюля и лестницы, отделка части помещений первого этажа.

Ранее на Piter.TV: жилой дом на Сампсониевском проспекте признали региональным памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга