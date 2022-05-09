Жилой дом на Сампсониевском проспекте признали региональным памятником

В начале ХХ века на этом участке по проекту инженера Германа Коха построили каменный пятиэтажный доходный дом.

Жилой дом на Большом Сампсониевском проспекте, 108, Сердобольской улице, 1, включили в единый государственный реестр в качестве регионального памятника. Об этом рассказали в пресс-службе КГИОП Петербурга 18 октября.

В начале ХХ века на этом участке по проекту инженера Германа Коха построили каменный пятиэтажный доходный дом. В квартире большевички Маргариты Фофановой с 7 по 24 октября 1917 года скрывался В. И. Ленин.

В течение 1954 года возвели корпус вдоль Большого Сампсониевского проспекта и начали строить корпус вдоль железнодорожной ветки. В 1956 году второй ввели. В 1957-1958 годах дом реконструировали по проекту Владимира Потапова.

Здание представляет собой образец послевоенной сталинской неоклассики. Уникальность архитектурному решению придает угловая башня, которая выходит на Большой Сампсониевский проспект. Кроме того, дом стал редким для первого послевоенного десятилетия примером здания в Ленинграде, где реализовали идею высотной доминанты.

В будущем облик здания почти не меняли. В 1960 году у входа на лестницу, ведущую к квартире В. И. Ленина, установили гранитную доску. А в 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции, около фасада мемориального корпуса по Сердобольской улице появился его бюст.

В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга