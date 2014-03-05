Бывший доходный дом братьев Колобовых на Петроградской стороне признан памятником

Колобовы являлись владельцами торгово-промышленной фирмы, которая специализировалась на продаже леса и лесопереработке.

Бывший доходный дом братьев Николая и Федора Колобовых, расположенный на Большом проспекте П. С., 16/1-18, обрел статус регионального памятника. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга 17 октября.

Колобовы являлись владельцами торгово-промышленной фирмы, которая специализировалась на продаже леса и лесопереработке. Часть дома была построена в период между 1897 и 1910 годами. Проект на постройку центральной и северо-восточной частей разработал техник Павел Мульханов при участии архитектора-художника Дмитрия Крыжановского. Задумку осуществили в 1913-1915 годах.

Лицевые фасады всего дома имеют единое архитектурно-художественное решение в стиле эклектики. С 1915 года в нем размещалась частная Славянская мужская и женская гимназия. А в 1930 году в здании открылась детская библиотека имени А. П. Гайдара.

Сейчас здание – многоквартирный жилой дом.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга