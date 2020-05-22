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Прокуратура взялась за сохранение дачи А. В. Верещагина в Кронштадте
Сегодня, 9:20
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Прокуратура взялась за сохранение дачи А. В. Верещагина в Кронштадте

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Правообладателем здания не принимаются достаточные меры к сохранению объекта.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия, сообщили 16 октября в пресс-службе надзорного ведомства. 

Установлено, что "Дача А. В. Верещагина с парком" на Цитадельском шоссе, 30Б, является объектом культурного наследия регионального значения. Однако правообладателем здания не принимаются достаточные меры к сохранению объекта. В частности, отмостка дома имеет трещины и сколы, а на фасаде утратился штукатурный слой. 

Прокуратура района предъявила исковое заявление в суд о возложении на правообладателя обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Исковое заявление находится на рассмотрении. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что съезжий дом Московской части на Загородном проспекте стал памятником. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: дача верещагина, кронштадт, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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